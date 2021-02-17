В Киеве коммунальщики заварили люк вместе с бездомным
В Днепровском районе Киева случайно заварили люк теплотрассы, в которой в этот момент находился бездомный.
Как сообщают "Вартові Еспресо", мужчина судя по всему решил переночевать в теплотрассе, чтобы не замерзнуть на улице.
Однако пока он спал, сотрудники коммунальных служб заварили люк, чтобы его не могли украсть на металлолом.
Крики бездомного услышали и освободили мужчину, но для этого пришлось срывать люк.
Как сообщал OBOZREVATEL, священник Захария Керстюк, который на протяжении многих лет кормит бездомных в Киеве, заявил, что на столичном вокзале могло замерзнуть в три раза больше людей, чем об этом говорит официальная статистика.
Киевские власти ранее объявили, что от переохлаждения там погибли 17 бездомных.