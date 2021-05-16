В Харькове подорвали башню заброшенного элеватора. Видео

В Харькове в районе Южного вокзала 16 мая совершили подрыв башни заброшенного элеватора. Ожидается, что на его месте начнут строительство жилых домов.

Об этом сообщило "Depo.Харьков". В сети также появилось видео момента разрушения ненужного в городе сооружения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

За демонтажем части элеватора пришли понаблюдать около ста местных жителей. На месте дежурили работники полиции и спасатели.

По информации Департамента инфраструктуры, в связи с этим до 11:00 часов в городе запретили движение транспортных средств по ул. Евгения Котляра на участке до ул. Большая Панасовская.

Отмечается, что работы по подрыву башни заброшенного элеватора сперва были запланированы на 25 апреля, однако по техническим причинам дату изменили на 16 мая.

В прошлом году 18 октября в Харькове взорвали еще часть этого элеватора. Некоторые построения устояли, их тогда продолжили разбирать с помощью специальной техники.

Элеватор вместе с мельницей в городе начали работать еще в 1900-м. Железнодорожное сообщение с элеватором датируется 1913 годом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 января в Харькове взорвалась граната, в результате чего пострадали два человека. ЧП произошло на улице Владислава Зубенко в районе Салтовка.