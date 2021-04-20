Третий случай за две недели: в Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19

Вадим Хлюдзинский
Вадим Хлюдзинский
Общество
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В Днепре умерла роженица с коронавирусом

В Харькове во вторник, 20 апреля, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась роженица.

Как сообщает Newsroom со ссылкой на чиновников Харьковской облгосадминистрации, 33-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели из 2-го городского роддома в областную клиническую больницу. Известно, что недавно ей делали кесарево сечение.

"Медики диагностировали у нее COVID-19 и сопутствующую патологию. Спасти ее не удалось, через несколько часов после перевода роженица скончалась", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что 5 апреля в том же 2-м роддоме с разницей в несколько часов скончались две женщины. У обеих диагностировали легочную недостаточность, поэтому медики решили провести операцию "кесарево сечение", чтобы патология не навредила малышам. На свет появились две здоровые девочки, однако матери не справились с осложнениями.

Информацию о смерти во вторник роженицы также подтвердил в своем Telegram-канале пользователь Труха.

"33 года. Недавно делали кесарево. В роддоме явно не хватает специалистов – три материнских смерти за апрель", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 апреля 2021 года в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусом.

  • До этого в феврале 2021 года в Херсонской области в роддоме погибла женщина и новорожденная девочка.

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