Третий случай за две недели: в Харькове умерла еще одна роженица с COVID-19
В Харькове во вторник, 20 апреля, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалась роженица.
Как сообщает Newsroom со ссылкой на чиновников Харьковской облгосадминистрации, 33-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели из 2-го городского роддома в областную клиническую больницу. Известно, что недавно ей делали кесарево сечение.
"Медики диагностировали у нее COVID-19 и сопутствующую патологию. Спасти ее не удалось, через несколько часов после перевода роженица скончалась", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что 5 апреля в том же 2-м роддоме с разницей в несколько часов скончались две женщины. У обеих диагностировали легочную недостаточность, поэтому медики решили провести операцию "кесарево сечение", чтобы патология не навредила малышам. На свет появились две здоровые девочки, однако матери не справились с осложнениями.
Информацию о смерти во вторник роженицы также подтвердил в своем Telegram-канале пользователь Труха.
"33 года. Недавно делали кесарево. В роддоме явно не хватает специалистов – три материнских смерти за апрель", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 апреля 2021 года в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусом.
До этого в феврале 2021 года в Херсонской области в роддоме погибла женщина и новорожденная девочка.