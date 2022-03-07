В Харькове оккупанты обстреляли многоэтажку, вспыхнул пожар. Видео

Российские оккупанты снова обстреляли мирное население Харькова. На этот раз боевой снаряд попал в девятиэтажку на улице Краснодарская.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "ХС Харьков". В результате атаки здание загорелось. В нем, судя по кадрам, в тот момент находились люди.

Отметим, что российские войска систематически обстреливают жилые районы украинских городов. Самым масштабным атакам подвергается именно Харьков и область. В этом регионе за 11 дней войны от ранений во время артобстрелов оккупационных военных погибли 209 человек. Среди них 133 гражданских, в том числе пятеро детей.

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Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал российских оккупантов варварами XXI века. По его словам, за время войны страна-агрессор разрушила 202 школы, 34 больницы и более 1500 жилых домов.