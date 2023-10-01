В Харькове неизвестные с автоматами устроили разборки с полицией на блокпосту: МВД открыло уголовное производство. Видео

29 сентября на блокпосту при въезде в Харьков произошел фактический "наезд" на сотрудников Нацполиции неизвестных людей с автоматами. Средь бела дня к укрепленному сооружению подъехали четыре автомобиля, из которых вышло около 20 человек, направив огнестрельное оружие в сторону дежуривших на нем полицейских и военных, заставили лечь лицом на землю и отняли табельное оружие.

Кадры с нагрудной камеры полицейской опубликованы в сети. OBOZREVATEL получил подтверждение инциденту в Министерстве внутренних дел (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы тренируемся каждый день, чтобы вы здесь спокойно стояли, чтобы вы проверяли, чтобы никакая ДРГ сюда не зашло. Вы должны нам помогать, а не искать среди нас врагов, услышали? Мы тренируемся, потому что завтра мы идем на боевое задание, и мои ребята должны уметь защищать вас. Чтобы такой х***и больше не было и передайте другим постам", – слышно, как кричит один из вооруженных людей.

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"Известно, что инцидент действительно произошел на Харьковщине и полиция открыла уголовное производство. Идет следствие. Больше информации предоставят в полиции", — заявила представитель МВД Марьяна Рева.

Она подчеркнула, что такая ситуация "однозначно недопустима".

"Каждый орган, являющийся частью Сил безопасности и обороны, выполняет свои функции и задачи для порядка и безопасности в государстве. Важно, чтобы все это понимали и соблюдали существующие требования военного положения", — резюмировала Рева.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в Киеве маршрутный автобус на скорости протаранил ограждение на блокпосту при въезде в столицу. Авария произошла на Житомирской трассе.

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