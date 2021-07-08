В Харькове наградили рекордсменов по ВНО

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов поздравил выпускников, которые получили максимальные баллы на ВНО, а также пообещал сделать все, чтобы они могли реализовать свои таланты в Харькове. Выпускников наградили в городском совете.

Об этом сообщили на официальном сайте горсовета. В городе таких рекордсменов оказалось целых 33 человека, причем трое из них получили 200 баллов сразу по двум предметам.

"Мы делаем все для того, чтобы лучшие выпускники оставались в Харькове, делали тут карьеру и могли реализовать все свои таланты в родном городе", – обратился Игорь Терехов к участникам приема в горсовете.

Каждый из выпускников, набравший на ВНО 200 баллов, получил от города премию в 10 тысяч гривен. Те, кто показал выдающиеся результаты по двум предметам — 20 тысяч.

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Харьковские школьники особо отличились на тестировании по математике: по этому предмету сразу десять лучших результатов.

Как известно, более 30% выпускников в стране в этом году вообще не смогли сдать ВНО по математике.

Больше всего харьковских рекордсменов оказалось в физико-математическом лицее №27: максимальный результат здесь получили восемь человек. На счету выпускников гимназии №47 – четыре результата по 200 баллов, в гимназии №46 и УВК №45 "Академическая гимназия" – по три.

Напомним, в этом году в рейтинг лучших университетов мира по системе QS World University Rankings попали сразу два харьковских ВУЗа: Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина и Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт".