В Харькове из-за непогоды не смог приземлиться самолет из Египта, задерживаются и другие рейсы. Фото и видео

В Харькове в связи с плохими погодными условиями отменили множество рейсов. Также один самолет вынужден был изменить маршрут и совершить посадку в Киеве.

На данный момент отменены как минимум 5 рейсов по маршруту Харьков-Киев и два рейса в Египет. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar24 (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пассажирский рейс, который следовал из Шарм-ель-Шейха, должен был приземлиться в Харькове в 7 часов утра. Однако из-за плохих погодных условий в 9:50 совершил посадку в Киеве.

Также в настоящее время над Харьковом летает самолет авиакомпании Wizz Air, который следовал из Милана. По расписанию самолет должен был приземлиться еще в 10:35, однако плохая видимость внесла свои коррективы в планы пилотов.

Видео дня

В свою очередь Telegram-канал "Труха" опубликовал видео из Харьковского аэропорта, на котором сотни пассажиром оказались заложниками погодных условий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце декабря пассажирский самолет украинской авиакомпании, который следовал из Шарм-эль-Шэйха (Египет) не смог приземлиться в запланированной точке – аэропорту Запорожья. Преградой этому стали плохие погодные условия.

Напомним, экипаж украинского самолета Ан-225 "Мрія" осуществил посадку в городе Линц практически при нулевой видимости. Из-за очень густого тумана посадочные огни пилоты увидели всего за считанные десятки метров.

Ранее государственное предприятие "Антонов", входящее в состав Укроборонпрома, представило военно-транспортный самолет нового поколения Ан-178-100Р №001, предназначенный для проведения летных сертификационных испытаний. Он может быть использован для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также транспортировки грузов.