В Гуровщине начала работу ''Амбулатория несокрушимости'', которую отстроил Фонд братьев Суркис

13 января после капитального строительства состоялось открытие "Амбулатории несокрушимости" в Гуровщине Бучанского района Киевской области. Восстановление медучреждения профинансировали ФК "Динамо" Киев и Фонд братьев Суркис.

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В результате российского вторжения на территорию Украины врагом было разрушено и повреждено уже более тысячи медицинских учреждений, нанесен многомиллиардный ущерб только в сфере здравоохранения. Захватчики с особым цинизмом пытаются уничтожать гражданскую инфраструктуру и оставить наших граждан без надлежащих условий жизни.

Большая часть "шрамов" и человеческих трагедий после российской оккупации сосредоточена в населенных пунктах Киевской области, взявших на себя первую волну враждебного нашествия в феврале прошлого года. Сейчас, год спустя, столичный регион борется с последствиями зверств российской армии, налаживая привычный быт и ведя активное восстановление, которое осуществляется как обычными гражданами, государственными органами, так и меценатами.

ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис с первых дней войны присоединились к оказанию помощи Вооруженным силам Украины и гражданским украинцам по многим направлениям, в том числе и в социальном и медицинском секторах и восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Параллельно с восстановлением детского сада в селе Бышев Фастовского района, который уже гостеприимно открыл двери для самых маленьких посетителей, ФК "Динамо" Киев и Фонд братьев Суркис олицетворял еще один масштабный проект на Киевщине - восстановление Гуровщинской амбулатории Дмитровского сельского совета Бучанского района, полностью выгоревшего обстрелов российских захватчиков в марте прошлого года Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан Министерством здравоохранения и Киевской областной военной администрацией.

По результатам технического обследования сооружения было сделано экспертное заключение, что здание не подлежит реконструкции, а необходимо строительство нового помещения для продолжения первичной медико-санитарной практики и обслуживания пациентов. Восстановление амбулатории в сжатые сроки было крайне важным, ведь жители сельской местности с любым недомоганием обращаются именно к семейному врачу, а население общины, обслуживающей данное медицинское учреждение, насчитывает около 6 тысяч человек.

ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркис взяли на себя обязательства по восстановлению амбулатории по международным стандартам и оснащению ее современным оборудованием, чтобы жители села Любимовка, в котором расположено медучреждение, и окрестных населенных пунктов смогли получать должное медицинское обслуживание в комфортных условиях и без необходимости добираться в отдаленные медицинские учреждения.

Капитальное строительство нового сооружения амбулатории началось в августе – с демонтажа остатков старого здания и закладки монолитного железобетонного фундамента. Далее жители села могли собственными глазами наблюдать, как постепенно возводятся стены обновленной амбулатории и строится крыша. Одновременно происходило накопление материальной базы - закупалось необходимое медицинское оборудование, компьютерная техника, мебель и т.д.

Торжественное открытие новой амбулатории состоялось 13 января. Это событие стало настоящим праздником для общества, на который собрались местные жители, которые с нетерпением ожидали запуска современного медицинского учреждения. Церемонию открытия, которую провел известный телеведущий Тимур Мирошниченко, посетили почетные гости – один из основателей Фонда братьев Суркис Григорий Суркис, заместитель председателя Киевской областной военной администрации Виталий Власюк, глава Дмитриевской сельской территориальной громады Тарас Дидич.

Мероприятие прошло в искренней и дружеской атмосфере, во время церемонии звучали слова благодарности Вооруженным силам Украины, непрерывно работающим на своем фронте медикам и Фонду братьев Суркис, за счет которого состоялось оперативное строительство амбулатории и оснащение ее современным оборудованием.

Исполнительный комитет Дмитровского сельского совета в лице председателя Тараса Дидича подготовил специальные благодарности для основателей Фонда - Игоря и Григория Суркисов, руководителей благотворительной организации Виталия Сивкова и Татьяны Геновой, а также для компании-подрядчика строительства "Проректор" и строительной бригады - за неоценимый вклад одного из важнейших звеньев жизнеобеспечения общины.

Глава Дмитриевщины вспомнил и о трагической странице жизни общины, которая в феврале-марте прошлого года была одной из главных площадок боевых действий под Киевом, на Житомирской трассе. Жертвами кровавых действий российской армии стали более 100 местных жителей, теряющих своих уроженцев в противостоянии оккупантам община и сейчас. Все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших и тех, без кого восстановление тыла было бы невозможным - героев-защитников Украины.

Далее пора долгожданного события - непосредственно открытие новой, принципиально лучшей Гуровщинской амбулатории. С помощью местных детей, Григорий Суркис и Тарас Дидич перерезали символическую ленту на входе в обновленное медицинское учреждение. Около него собрались довольные жители общины, желавшие поблагодарить за восстановление амбулатории и первыми осмотреть ее изнутри.

Далее пора долгожданного события - непосредственно открытие новой, принципиально лучшей Гуровщинской амбулатории. С помощью местных детей, Григорий Суркис и Тарас Дидич перерезали символическую ленту на входе в обновленное медицинское учреждение. Около него собрались довольные жители общины, желавшие поблагодарить за восстановление амбулатории и первыми осмотреть ее изнутри.

Гуровщинская амбулатория стала первым медицинским учреждением в Киевской области, отстроенным с нуля, и будет служить образцом для подобных проектов, ведь построена и укомплектована с учетом требований времени и адаптирована к нуждам общества.

В новом помещении медучреждения уже с ближайшего понедельника начнут работу два семейных врача, педиатр и стоматолог. В течение дня амбулатория в среднем может принять 35-40 пациентов, для которых предусмотрены комфортные условия - удобная рецепция для ожидания, беспроводной интернет, дневной стационар с ТВ-панелью, лаборатория, манипуляционный кабинет и кабинет прививок. Для работы врачей также созданы отличные условия, которые могут стать дополнительным стимулом для развития амбулатории и привлечения высококвалифицированных специалистов.

Одна из особенностей проекта – разделение потоков взрослых пациентов и детей для предотвращения распространения инфекций и вирусов. Детский блок имеет отдельный вход и включает в себя кабинет педиатра, спаренный с кабинетом для проведения прививок.

Еще один важный аспект нового здания амбулатории – инклюзивность. Лечебно-профилактическое учреждение оборудовано всеми удобствами для принятия людей с инвалидностью и недостатками зрения.

Подробнее об оборудовании амбулатории рассказал руководитель Дмитровского медицинского центра Руслан Сурженко:

"Амбулатория в полном объеме обеспечена ценным лабораторным оборудованием - у нас есть гематологический анализатор для осуществления общего анализа крови, автоматизированный мочевой анализатор, принадлежности для измерения гемоглобина и холестерина. Кроме того, имеются экспресс-тесты на ВИЧ, гепатиты В и С, тропониновые тесты тесты на беременность

Стоматологический кабинет также оборудован дорогостоящим оборудованием, а в кабинетах врачей уже установлена оргтехника и необходимые офисные принадлежности. Отопление амбулатории обеспечивает твердотопливный котел - как альтернативный источник тепла в настоящее время, а подачу электроэнергии для непрерывной работы заведения обеспечивают два генератора, которые используются в случае необходимости.

Все оборудование амбулатории было приобретено за средства Фонда братьев Суркис, за что мы выражаем огромную благодарность.

В свою очередь, основатель Фонда Григорий Суркис отметил качественную работу строителей и пожелал местным жителям сохранять крепкое здоровье, чтобы иметь как можно меньше поводов, чтобы обращаться к врачам.

"На мой взгляд, подрядчик строительства, которого мы выбрали, прекрасно справился с заданием и заслужил за свою работу отличную оценку. Они продемонстрировали, что есть строители, которые могут в кратчайшие сроки построить современную амбулаторию. Начинать новый год с такого открытия - очень приятно, ты ведь делаешь добрые дела не для себя и своей семьи, а для людей, пострадавших от российской агрессии, никогда не мог представить, что в 21 веке может найтись человек, который решит пойти таким агрессивным путем в отношении страны, которую раньше называли братской. Сегодня же мы разделены красными линиями, которые еще долгие десятилетия или даже столетия будут заложены на генетическом уровне у наших потомков.

Гуровщинская "Амбулатория несокрушимости" является первым полностью спроектированным и отстроенным медицинским учреждением Киевщины и должна стать образцом того, каким образом можно за столь короткий промежуток времени завершить строительство важного объекта".