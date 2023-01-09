В ГПСУ пообещали 'принять решение' относительно спикера Плантовской, которая попала в скандал из-за роскошного отдыха во время войны

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что в ведомстве отреагировали на скандал с пресс-офицером Южного регионального управления ГПСУ Иванной Плантовской. Пограничники пообещали "принять решение" в отношении этой сотрудницы.

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В то же время Демченко подчеркнул, что ГПСУ не вправе комментировать личную жизнь военнослужащих. Об этом он рассказал в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, в ГПСУ будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения службы Плантовской и исполнения обязанностей по должности. Демченко заверил, что решения будут в рамках норм законодательства.

"Отдельно могу отметить, нам действительно досадно, что во время войны, когда большинство наших собратьев с оружием в руках защищают страну и погибают за нее, в рядах ГПСУ есть и те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, при этом, мягко говоря, хвастаясь этим. К тому же, демонстрация которой противоречит моральным нормам, неприемлемым во время войны. Всё будет по справедливости", – сообщил Демченко.

Напомним, спикер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Иванна Плантовская попала в скандал. Женщина хвасталась фотографиями с пляжа и Парижа, пока в Украине продолжается широкомасштабная война.

Ранее сообщалось, что всплыли подробности о руководителе спикера ГПСУ, которая попала в скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, послом Украины в Болгарии был назначен гештальт-терапевт Олесю Илащук. У нее нет ни дипломатического опыта, ни опыта на государственных должностях. После этого в Украине разгорелся скандал.

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