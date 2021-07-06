В горах Грузии трагически погиб украинец. Фото

В Грузии 2 июля во время спуска с горы Тетнульди со снежного склона сорвался украинец. 57-летний Анатолий Мрачковский погиб.

Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила Федерация альпинизма и скалолазания города Киева на своей странице в Facebook. Уточняется, что трагедия произошла в 10:30 по местному времени на высоте 3400 метров.

За день до этого украинец успешно взошел на Тетнульди. Это были учебно-тренировочные сборы столичной Федерации альпинизма и скалолазания.

Высота вершины в Сванетии, в отроге Главного Кавказского хребта, – 4852 метра.

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Известно, что четыре часа спустя несчастного случая альпиниста вертолетом доставили в местную больницу города Местии. Там врачи смогли только констатировать смерть.

Мрачковский и ранее участвовал в восхождениях, в частности – учебно-тренировочных сборах ФАиС. Кроме того, он ходил в горы с друзьями. Был на многих горах Карпат, также в разных странах мира на таких вершинах как пик Ленина, Казбек, Маттерхорн.

В организации добавили, что прилагаются все усилия, чтобы как можно быстрее доставить тело погибшего на родину из Грузии.

Дочь украинца на его странице в Facebook сообщила: смерть была мгновенной. Он поскользнулся и упал со склона в ущелье горы.

Это произошло во время завершения тренировочных сборов и последнего спуска. До этого группа успешно преодолела несколько других всходов.

"Команда спустилась до высоты 3700 и на более-менее уже несложном участке сняла страховки, каждый уже шел самостоятельно. Это была каменистая и заснеженная местность", – написала Илона Мрачковская.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 3 июля в Польше возле города Тарнув около 8:00 в ДТП попали легковушка и микроавтобус. В салоне последнего находились украинцы, четверо из них получили травмы, один из потерпевших – 11-летний подросток.