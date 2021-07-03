В Польше в ДТП попал автобус с украинцами: есть пострадавшие. Фото

В субботу, 3 июля, в Польше возле города Тарнув около 8:00 в ДТП попали легковушка и микроавтобус. В салоне последнего находились украинцы, четверо из них получили травмы, один из потерпевших – 11-летний подросток.

Об аварии сообщило местное издание Nasze Miasto. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Twitter написал, что граждане Украины были госпитализированы, им оказывают необходимую помощь.

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Остальные пассажиры микроавтобуса не травмировались, а водителя легкового автомобиля задержали до выяснения всех обстоятельств ДТП. На место происшествия прибыли дипломаты.

Генеральный консул Украины в Кракове Вячеслав Войнаровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что пострадавший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, у него травмированы голова и селезенка. Состояние родителей мальчика также тяжелое, они проходят лечение в другой клинике.

Войнаровский отметил, что экстренная помощь украинцам, попавшим в беду за границей, оказывается вне зависимости от того, были ли они застрахованы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Польше из реки выловили тело 36-летней украинки. Об ее исчезновении заявил работодатель и владелец дома, в котором проживала женщина.