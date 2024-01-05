В 'Гончаренко центрах' откроют бесплатные школы волонтеров

Сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр запускает бесплатную двухмесячную офлайн-школу волонтеров в шести городах Украины. Все участники пройдут курс теоретических лекций и практических занятий опытными волонтерами, а по завершению смогут присоединиться к одной из волонтерских инициатив Украины.

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По словам основателя сети Гончаренко центров, народного депутата Алексея Гончаренко, Школу волонтеров запускают сразу в шести городах – Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Черкассах и Ивано-Франковске.

"Наша цель – привлечь к волонтерству тех, кто до сих пор колеблется или не верит в собственные силы. Показать, что волонтерство бывает и может быть разным. Это не только и не всегда миллионное собрание или передача крупных гуманитарных грузов. Обучение в школе будет предусматривать лекции и тренинги" от представителей известных локальных и всеукраинских волонтерских движений, воркшопы от юристов, обмен опытом и практические задачи", – отмечает Алексей Гончаренко.

По словам организаторов, часть занятий проведут эксперты сети образовательных пространств Гончаренко, которые с 24 февраля превратились в мощные волонтерские хабы по всей стране.

"За последние почти два года мы получили опыт работы с совершенно разными запросами и потребностями. От помощи в деоккупированных регионах до миллионных сборов на дроны и автомобили, от выезда на затопленные территории Херсонщины до поиска партнеров и доставки лекарств из-за рубежа. А значит, пора делиться этим опытом. Ведь чем больше людей вовлечены в качественное волонтерство, тем ближе наша победа", – добавляют в команде Гончаренко центры.

Учебная программа предусматривает еженедельные встречи в течение двух месяцев в смешанном формате: онлайн и офлайн. Присоединиться может любой, несмотря на возраст или предыдущий опыт.

"Мы сознательно не называем наш проект школой для молодежи или взрослых. Это возможность для всех. И очередное напоминание, что приобщиться к волонтерству можно в любом возрасте. Поэтому ждем заявки от украинцев и украинок в возрасте от 18 до 99 лет. Пора мобилизовать все силы", – отмечают организаторы.

Набор в Школу волонтеров стартовал 12 декабря и продлится до 15 января 2024 года. После этого организаторы сформируют учебные группы и официально представят менторов программы в каждом городе.