В глубочайшей точке океана обнаружили след человечества: находка поразила исследователей

Люди повлияли почти на всю экосистему планеты всевозможными загрязнителями. Это происходит всюду на Земле, независимо от доступности.

Об этом пишет издание IFL Science. На глубине примерно одиннадцати тысяч метров в Марианской впадине ученый-океанограф доктор Даун Райт из США увидел на дне океана признаки деятельности человека в виде пивной бутылки.

Она отметила, что независимо от того, куда бы уехал человек, он всюду сможет найти следы человеческой деятельности.

Например, в 2020 году новый вид многоножек, найденный в Марианской впадине, в конце концов был назван в честь пластика, найденного в ее кишках, а в 2023 году микропластик был обнаружен в пещерной системе, закрытой для людей в течение 30 лет.

"Куда бы вы ни поехали, есть много признаков человеческой деятельности", - подчеркнула доктор Даун Райт во время экспедиции к самому глубокому месту в Тихом океане.

Самая глубокая часть расположена в южной части Марианской впадины и известна как Глубина Челленджера, имеет глубину примерно 10 935 метров.

"Эта пивная бутылка преодолела почти одиннадцать километров до самых темных глубин Тихого океана, ее этикетка до сих пор осталась невредимой. Этот мусор достиг незагрязненной части нашей планеты еще до того, как люди это сделали – символ того, насколько глубоко и безвозвратно мы влияем на природу" говорит доктор Райт о находке.