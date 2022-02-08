В Германии телеканал показал сюжет из Киева, перепутав его с Москвой. Видеофакт

В Германии телеканал Das Erste оконфузился, перепутав в прямом эфире столицу Украины Киев с российским городом Москва. Это произошло во время прямого включения журналистки с Майдана Независимости.

Сюжет показали во вторник, 8 февраля, в эфире программы новостей Tagesschau. В видео говорилось о визите в Украину главы министерства иностранных дел Германии Анналены Бербок (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В титрах внизу экрана было сказано "наживо из Москвы". При этом корреспондентка канала Ина Рюк вела прямое включение из центра украинской столицы – с Майдана Независимости.

Видео дня

Отметим, что по состоянию на вечер 8 февраля сюжет с неправильным титром все еще доступен на сайте программы.

Напомним, 7 февраля в Украину с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее визит связан с наращиванием войск России у границ Украины. Также запланировано посещение линии разграничения на Донбассе.

При этом стало известно, что встреча в Киеве украинского президента Владимира Зеленского с Бербок, которая ранее была запланирована, не состоится. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил это тем, что у президента "насыщенный график". Также он уточнил, что речь не идет о каком-то политическом сигнале.

Сама Бербок заявила, что эта встреча изначально не была самоцелью ее визита в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о том, что американский телеканал CNN в эфире назвал Харьков российским городом оказалась фейком. В сюжете шла речь о месте, где российские военные проводят учения.