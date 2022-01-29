Главы МИД Германии и Франции посетят Украину для переговоров: озвучена дата
Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок 7 и 8 февраля посетят Украину. Визит связан с наращиванием войск России у границ Украины.
Об этом сообщил Ле Дриан в своем Twitter. Он отметил, что выразил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе свою полную поддержку и солидарность с нашей страной.
"Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности", – отметил министр иностранных дел Франции.
Анналена Бербок также отметила приверженность Германии неприкосновенности Украины и солидарность с нашим народом.
"Мы продолжаем наши усилия в формате N4 по деэскалации", – подчеркнула она.
Кулеба, со своей стороны, отметил, что в разговоре с Ле Дрианом они согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и твердость, а также работать над дипломатическими решениями.
"Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности. Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве", – подчеркнул министр.
Напомним: 26 января в Париже состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки " – России, Украины, Франции и Германии – по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны подписали коммюнике о режиме прекращения огня.
Во встрече, которая длилась 8,5 часов, приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.
В то же время Кремль активно стягивает свои войска к границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Россия может напасть в любой момент, а украинские власти успокаивают и призывают не поддаваться панике: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей, ситуация пока под контролем. OBOZREVATEL разбирался, что происходит на российско-украинской границе и как РФ планирует осуществить наступление.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели очередной телефонный разговор на фоне угрозы вторжения РФ в Украину. Во время беседы между главами государств якобы возникли некие разногласия по поводу уровня риска российской атаки;
также Байден предупредил, что рассмотрит вопрос о применении персональных санкций в отношении президента РФ Владимира Путина в случае вторжения в Украину. В Кремле отрицают, что планировали нападение, и говорят, якобы кризис в регионе вызван действиями Вашингтона и НАТО.