Главы МИД Германии и Франции посетят Украину для переговоров: озвучена дата

Главы МИД Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок 7 и 8 февраля посетят Украину. Визит связан с наращиванием войск России у границ Украины.

Об этом сообщил Ле Дриан в своем Twitter. Он отметил, что выразил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе свою полную поддержку и солидарность с нашей страной.

"Наша мобилизация продолжается, особенно в нормандском формате, для деэскалации напряженности", – отметил министр иностранных дел Франции.

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Анналена Бербок также отметила приверженность Германии неприкосновенности Украины и солидарность с нашим народом.

"Мы продолжаем наши усилия в формате N4 по деэскалации", – подчеркнула она.

Кулеба, со своей стороны, отметил, что в разговоре с Ле Дрианом они согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и твердость, а также работать над дипломатическими решениями.

"Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности. Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве", – подчеркнул министр.

Напомним: 26 января в Париже состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки " – России, Украины, Франции и Германии – по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны подписали коммюнике о режиме прекращения огня.

Во встрече, которая длилась 8,5 часов, приняли участие заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а также дипломатические советники президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

В то же время Кремль активно стягивает свои войска к границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Россия может напасть в любой момент, а украинские власти успокаивают и призывают не поддаваться панике: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей, ситуация пока под контролем. OBOZREVATEL разбирался, что происходит на российско-украинской границе и как РФ планирует осуществить наступление.

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