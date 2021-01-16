В Генштабе выступили с заявлением после слов Бондаренко о "преступниках" в ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал бывшего нардепа Елену Бондаренко "агентом влияния" и "российским рупором" в ответ на то, что она назвала воинов ВСУ "преступниками".

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, особенно цинично то, что это произошло накануне годовщины памяти украинских защитников, которые погибли во время обороны Донецкого аэропорта.

"Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за развязывание международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов "русского мира", которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны. Особенно цинично это произошло накануне годовщины памяти погибших в Донецком аэропорту защитников Украины", – сказано в заявлении.

В Генштабе призвали не поддаваться на провокации врага, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска.

Также в ведомстве отметили необходимость исключить любые шансы на то, что страна-агрессор избежит ответственности за совершенные российскими войсками и формированиями преступления на территории Украины.

"Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и будут защищать его от русского врага, придерживаясь норм международного и национального законодательства, где четко указано, кто является настоящим агрессором", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко назвала украинских военнослужащих, которые защищают страну на Донбассе, "преступниками". Также она убеждена, что доказать присутствие регулярных войск на оккупированных территориях невозможно.

В ответ на ее высказывания, офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан уточнил, что за семь лет войны уже накопились тысячи доказательств российской агрессии.