В Генштабе выступили с заявлением после слов Бондаренко о "преступниках" в ВСУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Бондаренко в Генштабе назвали 'агентом влияния' РФ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины назвал бывшего нардепа Елену Бондаренко "агентом влияния" и "российским рупором" в ответ на то, что она назвала воинов ВСУ "преступниками".

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, особенно цинично то, что это произошло накануне годовщины памяти украинских защитников, которые погибли во время обороны Донецкого аэропорта.

"Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность за развязывание международного вооруженного конфликта на Донбассе, распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов "русского мира", которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны. Особенно цинично это произошло накануне годовщины памяти погибших в Донецком аэропорту защитников Украины", – сказано в заявлении.

В Генштабе призвали не поддаваться на провокации врага, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего войска.

Также в ведомстве отметили необходимость исключить любые шансы на то, что страна-агрессор избежит ответственности за совершенные российскими войсками и формированиями преступления на территории Украины.

"Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и будут защищать его от русского врага, придерживаясь норм международного и национального законодательства, где четко указано, кто является настоящим агрессором", – добавили в Генштабе.

Facebook Генштаба ВСУ.
Facebook Генштаба ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бондаренко назвала украинских военнослужащих, которые защищают страну на Донбассе, "преступниками". Также она убеждена, что доказать присутствие регулярных войск на оккупированных территориях невозможно.

В ответ на ее высказывания, офицер ВСУ Анатолий ("Штирлиц") Штефан уточнил, что за семь лет войны уже накопились тысячи доказательств российской агрессии.

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