Бондаренко назвала ВСУ "преступниками" и возмутила офицера. Видео

Экс-нардеп Елена Бондаренко вызвала возмущение офицера Вооруженных сил Украины Анатолия Штефана, назвав украинскую армию "преступницей".

Комментарий на ее заявление в эфире телеканала "НАШ" военнослужащий опубликовал на своей странице Facebook. Он подчеркнул, что провокационные высказывания уже растиражировали СМИ страны-агрессора – России (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы воюем с теми, кто на эту войну не явился. Доказать присутствие регулярных войск – невозможно. А вот доказательства того, что собственные Вооруженные силы [устраивали] вооруженные обстрелы, доказательства, к сожалению, есть", – заявила Бондаренко в духе российской пропаганды.

"Из нашей украинской армии сделали преступницу. Любой, кто сейчас носит погоны, по морали и по закону – это преступники в нашей стране", – сказала она.

Штефан написал, что заявление бывшего народного депутата уже "растащили все российские информагентства и пособники оккупантов".

"То есть через 7 лет войны, тысячи доказательств российской агрессии, бывший депутат в эфире телеканала, имеющего разрешение на украинское вещание, открыто заявляет, что воины ВС преступники? Что армия – это преступница?" – возмутился он.

Офицер подчеркнул, что если на данный инцидент никак не отреагируют Служба безопасности Украины, Национальная полиция, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания, то "реакция будет от ветеранов и воинов ВС Украины".

"И эта реакция, по моему мнению, уже приближается с большой скоростью. Никто не позволит врагам и их пособникам так себя вести по отношению наших воинов. Это моя личная позиция как военного, так и командира", – заявил Штефан.

Позже под своей публикацией он сообщил, что на ситуацию отреагировал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"На следующее заседание готовится рассмотрение вопроса относительно этого заявления, а также телеканала "НАШ", где эти заявления систематически транслируют", – уточнил офицер.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что депутата Николаевского городского совета Максима Невенчанного внесли в базу "Миротворца" после его новогоднего поста с поздравлением президента России Владимира Путина.

В профиле фаната лидера страны-агрессора указано, что он является пособником российских оккупантов, провокатором, пропагандистом "русского мира". Также его обвинили в отрицании российской агрессии.