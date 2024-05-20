В Фонде Рината Ахметова заявили о готовности помочь пострадавшим от обстрелов Харьковщины

Сегодня на Харьковщине – день траура. За последние сутки в результате жестоких российских обстрелов Харькова и области погибли 12 человек, более 40 пострадали, по меньшей мере шесть из них находятся в тяжелом состоянии. Враг целенаправленно бьет по местам скопления людей, чтобы добиться наибольшего количества жертв.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь пострадавшим в результате этой атаки. Речь идет о:

– лечение;

– реабилитацию;

– психологическую помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу с 9 до 18).