В Европе созданы логистические центры для приема гуманитарной помощи

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Украина продолжает получать гуманитарную помощь от государств-партнеров, а в Европе создан целый ряд логистических центров для приема и обработки таких грузов.

Как рассказал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, речь идет о логистических центрах на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции. Также логистические центры работают в Украине.

Кроме того, в Украине заработал Гуманитарный штаб по вопросам координациигуманитарной помощи, поступающей от иностранных партнеров и небезразличных граждан стран мира.

"Правительством Украины упрощен ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, созданы зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи", – рассказал заместитель руководителя ОП.

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Для более эффективного сотрудничества сформирован четкий список наиболее необходимой гуманитарной помощи.

"За 2 марта 2022 года в Украину ввезено 1764 тонн гуманитарного груза из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь! Вместе мы победим!", – добавил он.