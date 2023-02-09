В Европарламенте прозвучали слова ''Слава Украине! Героям Слава!'': видео тронуло сеть

Украинского лидера Владимира Зеленского встретили бурными овациями в зале Европейского парламента. Также во время заседания прозвучали слова "Слава Украине! Героям Слава!".

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Такой теплый прием украинского лидера в Брюсселе тронул сеть. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале своего выступления украинский президент поприветствовал присутствующих в зале Европарламента лозунгом "Слава Украине!". В ответ глава государства услышал "Героям Слава!".

Также президента поддержали бурными овациями, которые, очевидно, тронули Зеленского.

Примечательно, что в сети вспомнили выражение Степана Бандеры "И придет время, когда один скажет: "Слава Украине!", а миллионы будут отвечать "Героям слава!". Украинцы отметили, что восхищены тем, как Европейский Союз поддерживает нашу страну в борьбе с российской агрессией.

Многие подчеркнули, что в ЕС происходят исторические события, которые следует сохранить для потомков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского Союза 9 февраля и выступил перед депутатами Европарламента. В своем выступлении глава государства поблагодарил ЕС за беспрецедентную военную помощь Украине для отражения российской агрессии и освобождения суверенной территории нашего государства.

Ранее сообщалось. что после выступления в Европарламенте Зеленский проведет закрытые переговоры с европейскими лидерами. По информации СМИ, они будут непубличными и политикам даже придется сдать телефоны. Ожидается, что главной темой переговоров станет военная помощь Украине.

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