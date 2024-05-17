В эвакуационный хаб в Покровске привезли гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои и люди эвакуируются из самых горячих точек. Многие выехавшие из Авдеевского и Марьинского направлений обращаются к шелтеру в Покровске. Фонд Рината Ахметова передал сюда продовольственную помощь.

По словам волонтера Николая Осиченко, посла Фонда, руководителя Мариупольского телевидения, эта дорога всегда тяжелая и опасная, поэтому люди попадают сюда изможденные и уставшие. Бывает, что приезжают вообще без вещей.

"Ринат Ахметов очень правильно делает, что помогает. Людей очень много, и помощь очень нужна", – говорит Светлана Савченко, главная в этом эвакуационном пункте.

О временно находящихся в шелтере переселенцах смотрите на YouTube канале Фонда.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 352 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.