'В этот момент ты умираешь'. Невеста погибшего воина устроила фотосессию в свадебном платье и с его портретом

Украинка Ольга Ганношина так и не дождалась свадьбы с любимым, военным 24 отдельной механизированной бригады, Виталием "Локи" Малюком из-за его гибели на фронте, поэтому девушка решила устроить "свадебную" фотосессию, на которой в идеальной жизни должна была быть она с живым женихом. Свое решение она объяснила тем, что так легче всего пережить собственную потерю и хоть что-то может сделать для покойного любимого.

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Виталий Малюк погиб 5 апреля в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Свадьба у пары должна была состояться 25 мая, но Ольга ее так и не дождалась. О своих чувствах она рассказала "Суспільному Тернопіль".

Я понимала, что где-то на психологическом уровне прожить этот день будет гораздо легче, если я проживу его вот так. Когда я вышла из этой фотосессии у меня было такое ощущение, что я сделала что-то мегаважное именно в память о нем, в память о том, что он сделал для меня за время своей жизни. Многие девушки писали, что они так и не решились надеть то [свадебное] платье, и оно уже много времени висит у них где-то в шкафу и они боятся даже его открыть. А я понимаю, что сейчас это свадебное платье вызывает у меня только положительные эмоции в память о герое и о любимом человеке", – объяснила Ольга Ганношина.

Она рассказала, что почти ежемесячно ездила в Донецкую область к Виталию, пока он был на фронте. Вспоминает, это были их самые счастливые мгновения жизни. Там же боец и сделал предложение.

"Он заходит домой с цветами, свечами, лепестками роз. Он приходит ко мне, становится на колено, дает мне обручальное кольцо и говорит: "Выйдешь за меня замуж? Я буду тебя беречь, обещаю". Я говорю: "Ну, если обещаешь, тогда точно выйду", – поделилась Ольга.

Она добавила, что мечтала взять фамилию любимого, но не судилось, поэтому после его смерти сделала себе татуировку из общей фотографии и его позывным Локи. "Когда живешь ожиданием, что его привезут – ты живешь, когда ты понимаешь, что сейчас ты его увидишь, – ты живешь, когда провожают по городу на щите – ты еще живешь, когда ты понимаешь, что завтра похороны, – ты еще живешь". А когда ты понимаешь, что завтра ты проснешься и все это закончится, и дальше его уже не будет – в этот момент ты умираешь", – сказала она.

"Понимать, что у нас должна быть свадьба, а, к сожалению, были похороны, это действительно очень тяжело. Я сочувствую всем матерям, женщинам, невестам, просто любимым, кто так и не дождался, потому что жить с этим очень трудно и принять это очень тяжело, но я стараюсь держаться, потому что я знаю, что в любом случае он мне сказал бы: "Оля, хватит ныть, собери себя вместе. Все будет хорошо. Ты справишься". Он всегда так говорил", – вспомнила девушка.

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