Невозможно смотреть без слез: жена погибшего воина ВСУ устроила гендер-пати на кладбище. Фото

Супруга погибшего воина Вооруженных сил Украины Владимира "Вампа" Крупы, Лейла, устроила гендер-пати на кладбище рядом с могилой любимого. Она вспомнила, что обещала в день, когда узнает пол будущего ребенка приехать к мужу, где бы он ни был.

Лейла Крупа потеряла любимого 12 февраля этого года. Теперь рядом с могилой она узнала, что родится девочка, и уже дала малышу имя – Соломия. В Instagram Крупа объясняет, в начале беременности пара уже думала, как назовет первенца.

"У каждого свое гендер-пати... Как-то мы говорили с тобой, любимый, что я обязательно в этот день приеду к тебе, где бы ты ни был. Обещали, что будем узнавать вместе... Не так... Но я здесь, возле тебя, моя булочка... У нас теперь семья. Зажегся розовый огонек – наша будущая Соломия – имя, которое ты выбрал", – написала она.

Единственное, что попросила девушка у покойного мужа – чтобы он стал ангелом-хранителем для нее и ребенка.

"Это действительно чудо, потому что наше ожидание было очень длинным, путь тоже... Я знаю, как ты ждал, как был счастлив... Теперь ты смотришь на нас и оберегаешь. Моя любовь, ты заслуживал быть с нами, мечтать о будущем, все как ты хотел... Этого не описать... Но теперь этого не будет... Наша Крупиночка обязательно будет знать, что наш папа – Герой. Люблю тебя сквозь пространство и время", – продолжила девушка.

К фотографиям с гендер-пати она добавила несколько скриншотов с реакцией любимого на беременность. К тому времени мужчина был в зоне боевых действий, поэтому Лейла сообщила новость в переписке. Владимир Крупа мечтал о семье и это было едва ли не единственным стимулом остаться в живых.

Ранее OBOZ.UA писал, что семья из Одессы устроила гендер-пати на развалинах собственного дома, куда попала российская ракета.

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