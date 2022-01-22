Знаешь, шо такое эта "Соборность"? Гифки, картинки и высокопарные поздравлялки?

Та х*р там. Это три имени. Алексей, Валера и Сергей.

Ровно семь лет назад, 21-го января 2015-го, возле Санжаровки (шо, как вы знаете, на север от Дебала), почти батальон сепаров решил прорвать нашу оборону в самом узком месте дебальцевского выступа. Самим узким местом они посчитали взводный опорный пункт Збройних Сил "Алексей".

На опорнике было меньше тридцати наших вояк. Столь незначительные силы противник решил прорывать "с колес", то есть колонной техники ворваться на позицию, паля из всех стволов, и пройти наши порядки насквозь. Подавляющее превосходство в живой силе, технике и оружии, шо ж ты хочешь, "Бог на стороне больших батальонов".

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В этот день Бог, как всегда, был на стороне Збройних Сил, а Дева Мария любила збройников отчаянно и нежно.

Особовий склад ВОП "Алексей" принял бой, остановил колонну сепаров, пожег технику и заставил врага отойти. Среди ребят были вояки с Западной Украины и танкисты с Восточной.

Через несколько дней такие же атаки были предприняты на наши опорники "Валера" и "Сергей". С тем же результатом: Збройні Сили показали, что в маневренную оборону они могут, умеют и практикуют.

Кстати, именно тогда был один из первых раз, когда люлей накатили "вагнеровцам" - прости, брат, в 2015-м было еще актуально п*здить этого противника, а не сливать разведоперации.

Если бы парни с какого-то из этих ВОПов даже не проиграли бой, а хотя бы просто отошли с позиций, то Дебальцевская драка закончилась бы гораздо раньше и гораздо печальнее.

Это был настоящий День Соборности, такой, как надо - с темным дымом, запахом сгоревшего тротила, мерзкой донбасской погодой и Божьим благословением.

Гифки, картинки и поздравления появились уже потом.

Павшим - шана, победившим - честь.