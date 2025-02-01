'В этом доме погибла вся моя семья': мужчина из Полтавы рассказал о последствиях попадания российской ракеты. Видео

Ракетный удар россиян по жилому дому в Полтаве 1 февраля привел к гибели семи человек. Среди погибших – сразу вся семья вместе с дочкой, девятилетней девочкой.

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Об этом на месте происшествия рассказал дедушка погибшей девочки. Военный пенсионер Игорь проклял страну-агрессор и его жителей.

"В этом доме у меня погиб сын, невестка и внучка. Вся семья. Молодые люди. 37 лет. Внучке – девять", – рассказал мужчина.

Господин Игорь справедливо считает, что россиян ненавидят все и везде.

"Чтобы они сдохли вместе с Путиным, вся Россия. Ее теперь 100 лет будут все ненавидеть", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, всего в результате ракетного удара по дому в Полтаве погибли семь человек. Еще 14 человек, а среди них и трое детей, пострадали. В дом попала российская ракета Х-22. В результате попадания разрушен подъезд дома с первого до пятого этажа включительно.

Ракетный удар по Полтаве россияне нанесли ночью 1 февраля. В связи с большим количеством погибших в Полтавской области объявили трехдневный траур. Она продлится со 2 по 4 февраля включительно.

Глава Полтавского облсовета Александр Биленький предположил, что атака россиян является местью за исключение 15 объектов культурного наследия Полтавы из Госреестра. Соответствующее решение Министерство культуры Украины приняло в преддверии удара.

"Сегодня Россия наносит ракетный удар по жилому дому областного центра. Это месть террористической группировки "чудь и мэря" нашему государству, которое стремится избавиться от всего русского. Все имеет значение – и культура, и язык, и вера", – считает он.

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