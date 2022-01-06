В 'Эпицентре' продают подарочный комплект книг, в который входит 'Майн кампф' Гитлера. Фото

В сети гипермаркетов "Эпицентр" в продаже появился подарочный набор книг, среди которых и книга немецкого диктатора Адольфа Гитлера "Майн Кампф" (Mein Kampf). Сборник продавали через сайт.

Об этом сообщила украинский блогер Елена Монова на своей странице в Facebook. Всего в наборе три книги, и все они антисемитского характера. Среди них "Международное еврейство" Генри Форда и "Крыслюди" Орея Волота.

Блогер опубликовала соответствующие скриншоты с сайта магазина, однако позже сеть удалила страницу с книгами.

"Если вам нужны подарки на Рождество, то Эпицентр К любезно предоставит вам возможность купить комплект таких книжечек. Ведь книга – это же лучший подарок, это всем известно, конечно", – написала Монова, отметив, что стоимость комплекта составляет 1499 гривен.

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Отметим, что Орей Волот – анонимный автор единственной своей книги "Крыслюди". Кто скрывается за псевдонимом, неизвестно. В книге на 608 страницах разворачиваются теории о "еврейском заговоре". В аннотации к книге сказано, что в произведении автор "облаживает тайные методы и способы проникновения крыс в человеческие ряды, раскрывает налаженный ими механизм надувательства, хищения и уничтожения землян".

В "Международном еврействе" Форд заявляет, что "еврейский вопрос", по его мнению, угрожает существованию американцев и других народов. В книге утверждается, что евреи в любой стране якобы добиваются разрушения ее государственности, чтобы получить власть в свои руки.

Блогер также отметила, что своим постом вызвала споры. Монова заявила, что, по ее убеждению, литература, которая включает в себя деструктивную идеологию, если ее не запретили, должна продаваться в специализированных магазинах или отделах магазинов.

"С возрастным цензом, конечно. Таково мое искреннее убеждение. Ну как порнография там, где она не запрещена", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в трех магазинах сети "Эпицентр" для исследования приобрели 39 образцов продукции. Оказалось, что 44% ее не соответствует заявленному качеству.