В трех магазинах сети "Эпицентр" для исследования приобрели 39 образцов продукции. Оказалось, что 44% ее не соответствует заявленному качеству.

Об этом сообщает главное управление Государственной службы по вопросам безопасности пищевой продукции и защиты потребителей в Киеве на своей странице в Facebook. "44% отобранной для исследования продукции не соответствует требованиям нормативных документов. Такой результат получили специалисты отдела рыночного надзора после проведенных исследований продукции во время плановых мероприятий в трех магазинах сети "Эпицентр", – сообщает ведомство.

Так, 7 игрушек и 10 электробытовых изделий не прошли испытания. Более того, обнаружена продукция, которая представляет опасность для потребителей.

Игрушка-машинка ТМ Биби Джуниор JEEP: массовая доля кадмия превышает нормированное значение в 2,6 раза.

Игрушка Самолет артикул RJ6687A: массовая доля свинца превышает нормированное значение в 169 раз.

Игрушка "Рукавичка Дед": есть детали, которые после испытания сжатием распадаются на мелкие части, в связи с чем существует опасность для детей.

Лампа настольная UF -316, 40Вт, Е 27: есть контакт между доступными металлическими частями и внутренними проводами, у которых имеется только основная изоляция, но отсутствуют втулки из изоляционного материала.

Щипцы для волос AURORA 3361 A: превышение содержания свинца в 112 раза; фталатов – в 49,8 раза).

Плита электрическая на две конфорки ТМ UP мод: массовая доля свинца превышена в 2,75 раза, фталата (DEHP) – превышение 55,2 раза.

Аналогичные нарушения выявлены при испытании образца Вытяжка кухонная EH 50 Ivori.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине в продаже обнаружили зарядные устройства, которые не соответствуют нормам безопасности. Их обязаны изъять из оборота.