В "Эпицентре" объяснили, как у них в продаже появился "Майн кампф" Гитлера: пришлось извиняться

В сети гипермаркетов "Эпицентр" объяснили появление антисемитской литературы в продаже на своем сайте тем, что он является торговой площадкой, на которой свои товары могут продавать другие предприниматели. Книги удалили оттуда сразу после выявления.

Об этом сказано на сайте Объединенной еврейской общины Украины, которая направляла соответствующее ходатайство. Отмечается, что компания дала официальный ответ и извинилась перед общиной за инцидент.

В письме пояснили, что продавцом антисемитской литературы была компания LasKnigas (ФОП Барвенко Дмитрий Олегович), и добавили, что не представляют предпринимателей, которые реализовывают товар на маркетплейсе.

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В "Эпицентре" заверили, что осуждают любые проявления дискриминации, а также пропаганду нацизма и фашизма, а также пообещали следить за продавцами и впредь реагировать на такие случаи в соответствии с Законом Украины.

Напомним: украинский блогер Елена Монова сообщила, что "Эпицентре" в продаже появился подарочный набор книг, который реализовывали через сайт. Всего в наборе три книги, и все они антисемитского характера. Среди них "Международное еврейство" Генри Форда и "Крыслюди" Орея Волота, а также книга немецкого диктатора Адольфа Гитлера "Майн Кампф" (Mein Kampf).

Монова заявила, что, по ее убеждению, литература, которая включает в себя деструктивную идеологию, если ее не запретили, должна продаваться в специализированных магазинах или отделах магазинов.

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