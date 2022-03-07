В Энергодаре прощаются с защитниками, погибшими при обороне Запорожской АЭС: на улицы вышли сотни людей. Фото

В Энергодаре состоялась церемония прощания с украинскими героями, которые погибли при защите Запорожской атомной электростанции. Речь идет о военнослужащих Нацгвардии Евгении Уколове и Михаиле Фроликове.

Соответствующее фото опубликовал в своем Telegram-канале мэр города Дмитрий Орлов. На нем видно, что на площадь пришли сотни местных жителей с цветами и национальными флагами.

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Отметим, что 4 марта оккупанты взяли под контроль АЭС в Энергодаре. Ее штурмовала колонна вражеской техники, в составе которой было около 100 единиц. Российские военные до сих пор находятся на станции, хотя сам город – под контролем местных органов власти.

Украина уже призвала мир отреагировать на атаку на атомную станцию, предупредив, что в случае повреждения этого объекта последствия в шесть раз превысят последствия аварии в Чернобыле.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают наносить точечные удары по ядерным объектам Украины. Так, 6 марта они обстреляли из "Градов" Харьковский институт, где находится ядерная установка "Источник нейтронов".