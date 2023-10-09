В экопарке под Харьковом отравили всех животных контактной зоны: вмешалась полиция

В "Фельдман Экопарке" под Харьковом погибли все животные контактного зоопарка. Вскрытие показало, что их отравили мышьяком.

О страшном инциденте сообщили на Instagram-странице парка. Отмечается, что среди погибших – кролики, морские свинки и другие пушистики – все, с кем обычно проводили время самые маленькие посетители. Администрация назвала инцидент настоящим массовым убийством.

"Трудно понять мотивы того, кто это сделал. Неприятно осознавать, что по улицам нашего города где-то ходит лицо, ничем не лучше российских военных, которые убивали наших животных в начале полномасштабной войны. К сожалению, начатый ими экоцид продолжается, и это – очередное звено", – отметили в сообщении.

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Администрация парка уже подала заявление в полицию и надеется на результаты расследования.

Напомним, в апреле 2022 года народный депутат Александр Фельдман заявил, что российские оккупанты практически полностью уничтожили экопарк в Харьковской области. В этой связи рассматривался вопрос о том, чтобы усыпить большинство животных, но выход все же удалось найти.

Нардеп отметил, что экопарк был обстрелян российскими ракетами и авиацией. Враг существенно повредил инфраструктуру заведения, из-за чего животные могли выйти на улицу.

Кроме того, в результате российских обстрелов в прошлом году погибли 6 человек из команды парка, в том числе 15-летний парень, помогавший родителям в кормлении и эвакуации животных.

В этом году парк удалось частично восстановить и даже провести там "Бал хризантем".

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