В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

В Украине за минувшие сутки, 18 апреля, с коронавирусом (COVID-19) госпитализировали 2 387 человек. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Хмельницкой области.

Как показывают данные на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины, в регионе заполненность больниц составляет 76,23%.

При этом лидером по количеству занятых коек с подключенным кислородом остается Киев – 72,95% и Киевская область – 70,01%.

Также критическая ситуация наблюдается в таких регионах:

Львовская область – 69,06%

Хмельницкая – 68,94%

Николаевская – 67,72%

Одесская – 68,16%

Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

Харьковская – 85,17%

Хмельницкая – 80,84%

Сумская – 77,14%

Запорожская – 75,76%

Днепропетровская – 74,6%

Николаевская – 73,89%

Львовская область – 72,22%

Черкасская –72,12%

Киев – 69,72%

Данные по регионам:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине диагноз коронавируса подтвердили у 6506 граждан за сутки, среди новых больных – 253 ребенка и 98 медработников. На утро 19 апреля общее количество заражений достигло 1 953 016 человек.