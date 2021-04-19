В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика
В Украине за минувшие сутки, 18 апреля, с коронавирусом (COVID-19) госпитализировали 2 387 человек. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Хмельницкой области.
Как показывают данные на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины, в регионе заполненность больниц составляет 76,23%.
При этом лидером по количеству занятых коек с подключенным кислородом остается Киев – 72,95% и Киевская область – 70,01%.
Также критическая ситуация наблюдается в таких регионах:
Львовская область – 69,06%
Хмельницкая – 68,94%
Николаевская – 67,72%
Одесская – 68,16%
Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:
Харьковская – 85,17%
Хмельницкая – 80,84%
Сумская – 77,14%
Запорожская – 75,76%
Днепропетровская – 74,6%
Николаевская – 73,89%
Львовская область – 72,22%
Черкасская –72,12%
Киев – 69,72%
Данные по регионам:
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине диагноз коронавируса подтвердили у 6506 граждан за сутки, среди новых больных – 253 ребенка и 98 медработников. На утро 19 апреля общее количество заражений достигло 1 953 016 человек.