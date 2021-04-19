В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

В Украине за минувшие сутки, 18 апреля, с коронавирусом (COVID-19) госпитализировали 2 387 человек. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Хмельницкой области.

Как показывают данные на портале СОТА от Аппарата СНБО Украины, в регионе заполненность больниц составляет 76,23%.

В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

При этом лидером по количеству занятых коек с подключенным кислородом остается Киев – 72,95% и Киевская область – 70,01%.

Также критическая ситуация наблюдается в таких регионах:

  • Львовская область – 69,06%

  • Хмельницкая – 68,94%

  • Николаевская – 67,72%

  • Одесская – 68,16%

В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:

  • Харьковская – 85,17%

  • Хмельницкая – 80,84%

  • Сумская – 77,14%

  • Запорожская – 75,76%

  • Днепропетровская – 74,6%

  • Николаевская – 73,89%

  • Львовская область – 72,22%

  • Черкасская –72,12%

  • Киев – 69,72%

В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

Данные по регионам:

В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика
В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика
В двух регионах Украины критическая ситуация с госпитализацией из-за COVID-19: статистика

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине диагноз коронавируса подтвердили у 6506 граждан за сутки, среди новых больных – 253 ребенка и 98 медработников. На утро 19 апреля общее количество заражений достигло 1 953 016 человек.

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