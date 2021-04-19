В Украине прибавилось еще 6,5 тысячи заражений COVID-19: данные в регионах

В Украине диагноз коронавирус подтвердили в 6506 граждан за сутки, среди новых больных – 253 ребенка и 98 медработников. На утро 19 апреля общее количество заражений достигло 1 953 016.

Из них COVID-19 унес жизни 40 000 человек (+214), однако 1 487 677 украинцев вылечились (+5598). Новые данные сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.

За прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 761, Харьковской – 622, Львовской – 490, Николаевской – 461 и г. Киев – 447. В больницы попали еще 2387 пациентов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 447 случаев;

Винницкая область – 122 случая;

Волынская область – 214 случаев;

Днепропетровская область – 761 случай;

Донецкая область – 377 случаев;

Житомирская область – 267 случаев;

Закарпатская – 48 случаев;

Запорожская область – 90 случаев;

Ивано-Франковская область – 48 случаев;

Киевская область – 428 случаев;

Кировоградская область – 164 случая;

Луганская область – 47 случаев;

Львовская область – 490 случаев;

Николаевская область – 461 случай;

Одесская область – 372 случая;

Полтавская область – 164 случая;

Ривненская область – 150 случаев;

Сумская область – 205 случаев;

Тернопольская область – 219 случаев;

Харьковская область – 622 случая;

Херсонская область – 103 случая;

Хмельницкая область – 100 случаев;

Черкасская область – 273 случая;

Черновицкая область – 139 случаев;

Черниговская область – 195 случаев.

В официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавируса во временно оккупированных районах Донетчины, Луганщины и Крыма.

За сутки в Украине провели 27 488 тестирований, из которых 15 811 методом ПЦР и 4037 методом ИФА, а также 7640 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. В целом же с начала пандемии – 8 958 482 ПЦР-тестирования.

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