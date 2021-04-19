В Украине прибавилось еще 6,5 тысячи заражений COVID-19: данные в регионах
В Украине диагноз коронавирус подтвердили в 6506 граждан за сутки, среди новых больных – 253 ребенка и 98 медработников. На утро 19 апреля общее количество заражений достигло 1 953 016.
Из них COVID-19 унес жизни 40 000 человек (+214), однако 1 487 677 украинцев вылечились (+5598). Новые данные сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил их и сайт СНБО.
За прошедшие сутки больше всего подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской области – 761, Харьковской – 622, Львовской – 490, Николаевской – 461 и г. Киев – 447. В больницы попали еще 2387 пациентов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 447 случаев;
Винницкая область – 122 случая;
Волынская область – 214 случаев;
Днепропетровская область – 761 случай;
Донецкая область – 377 случаев;
Житомирская область – 267 случаев;
Закарпатская – 48 случаев;
Запорожская область – 90 случаев;
Ивано-Франковская область – 48 случаев;
Киевская область – 428 случаев;
Кировоградская область – 164 случая;
Луганская область – 47 случаев;
Львовская область – 490 случаев;
Николаевская область – 461 случай;
Одесская область – 372 случая;
Полтавская область – 164 случая;
Ривненская область – 150 случаев;
Сумская область – 205 случаев;
Тернопольская область – 219 случаев;
Харьковская область – 622 случая;
Херсонская область – 103 случая;
Хмельницкая область – 100 случаев;
Черкасская область – 273 случая;
Черновицкая область – 139 случаев;
Черниговская область – 195 случаев.
В официальной статистике от Минздрава нет информации о распространении коронавируса во временно оккупированных районах Донетчины, Луганщины и Крыма.
За сутки в Украине провели 27 488 тестирований, из которых 15 811 методом ПЦР и 4037 методом ИФА, а также 7640 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. В целом же с начала пандемии – 8 958 482 ПЦР-тестирования.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине начали вакцинировать людей против COVID-19 препаратом от американской компании Pfizer. Первыми прививки этой вакциной получили подопечные психоневрологического интерната в Бородянке Киевской области.
Врач-иммунолог Борис Донской спрогнозировал, что в течение ближайших 2-3 недель пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад.