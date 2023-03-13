В Донецкой области Фонд Рината Ахметова выдал людям 4 тысяч проднаборов

Несмотря на крайне опасную ситуацию и активные боевые действия в регионе, Николаевке, Бахмуте, Северске, Торецке продолжаются выдачи гуманитарной помощи. Мобильные бригады выдачи Фонда Рината Ахметова передали местному населению около 4 тысяч продуктовых наборов, в том числе и таблетки для очистки воды.

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В продуктовые наборы традиционно вошли самые необходимые продукты питания длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

Каждый набор содержит таблетки, которые способны очистить около 30 литров воды, сделав ее пригодной для употребления.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал более 178 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 для жителей Украины запланировано передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.