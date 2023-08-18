В Доброполье в Донецкую область привезли продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Жители Доброполья Донецкой области получают продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. В первую очередь продуктовые наборы предназначены для многодетных семей, людей с инвалидностью, малоимущих граждан и других наиболее незащищенных категорий.

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В этот город Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.

С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".