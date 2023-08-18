В Доброполье в Донецкую область привезли продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова
Жители Доброполья Донецкой области получают продовольственную помощь от Фонда Рината Ахметова. В первую очередь продуктовые наборы предназначены для многодетных семей, людей с инвалидностью, малоимущих граждан и других наиболее незащищенных категорий.
В этот город Фонд Рината Ахметова отправил 4 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.
В составе каждого набора – сахар, соль, мука, крупа, макаронные изделия, печенье, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и подсолнечное масло.
С начала полномасштабной войны Фонд передал более 280 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".