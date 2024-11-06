'Женский Квартал' потерял одного из актеров: что известно об увольнении Владимира Шумко

Украинская комедийная актриса Анастасия Оруджова раскрыла детали "внутренней кухни" работы юмористической телепрограммы "Женский квартал". 32-летняя актриса поделилась, что шоу потеряло одного из звезд – Владимира Шумко.

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Об этом артистка рассказала в проекте "Екзамен" на YouTube канале Маши Ефросининой. Она призналась, что скучает по совместной работе с коллегой по сцене.

"Сейчас от нас ушел Вова Шумко. Грустно ли мне от этого? Немножко да. Мне его не хватает. Не могу сказать, что мы прямо все друзья, но на последнем концерте у меня было такое ощущение, будто мы в детском лагере, где начали детей разбирать. И я такая думаю: "А где все?", – высказалась юмористка.

Анастасия Оруджова не углублялась в причины увольнения участника Improv Live Show из "Женского квартала". Актриса считает, что Владимир Шумко сам должен рассказывать о деталях принятия такого решения.

"Я с ним после этого лично не разговаривала. Знаю, что там другими доносится, но не хочу об этом говорить", – сказала артистка.

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