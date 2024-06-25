В Днепропетровской области простились с 9-летней Валерией, которая погибла в Германии. Фото

Во вторник, 25 июня, в Павлограде Днепропетровской области простились с 9-летней Валерией Гудзенко, которую убили в Германии. На траурную церемонию пришло более ста человек: родственники, учителя, соседи и родители одноклассников девочки.

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Об этом сообщило "Суспільне". Ребенка похоронят в родном городе по просьбе его отца.

16 июня с Валерией также простились в немецком городе Дебельн, где девочка погибла. Выразить соболезнования пришли более 2500 человек, перед которыми выступил мэр города Свен Либхаузер. Он поблагодарил всех причастных к поискам Валерии, а также жителей города за участие и готовность помочь.

В то время 32-летний отец Валерии, украинский военный Роман, направлялся из Днепропетровщины в Германию. Сразу после исчезновения ребенка его уволили из службы, чтобы он смог собрать все документы для поездки.

Известно, что с 2022 года Валерия жила в Германии с мамой и младшей сестрой Викторией. Ее родители в разводе. 3 июня ребенок бесследно исчез дорогой в школу, его искали более недели с участием вертолетов, дронов, служебных собак, водолазов и сотен полицейских.

Отец Валерии не видел ее два года и надеялся, что бывшая жена привезет ребенка в Украину на летние каникулы. Он рассказал, что был удивлен поведением Надежды, которая отправляла девочку в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их с собой.

11 июня полиция нашла Валерию мертвой в лесу в трех километрах от ее дома. Вскрытие подтвердило личность. По словам правоохранителей, ребенка убили, о сексуальном насилии речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Отец Валерии Гудзенко не успел попасть на панихиду за дочерью в немецком Дебельне, но заявил, что не позволит похоронить ребенка не на родине. Роман, который очень скучал по погибшей дочери, надеется также забрать в Украину и вторую дочь. По его словам, ей "оставаться с мамой опасно".

– Полиция Чехии арестовала 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в причастности к убийству Валерии Гудзенко. Сейчас готовятся документы, чтобы подозреваемого "как можно скорее передать в Германию для проведения уголовного производства за непреднамеренное убийство".

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