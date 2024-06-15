Нашли в Чехии: полиция задержала подозреваемого в убийстве 9-летней украинки в Германии

Полиция Чехии арестовала 36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в причастности к убийству в немецком Дебельне Валерии, 9-летней девочки из Украины. Сейчас готовятся документы, чтобы подозреваемого "как можно скорее передать в Германию для проведения уголовного производства за непреднамеренное убийство".

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Об этом сообщила немецкая полиция. Прокуратура Хемница подала заявку на национальный и европейский ордер на арест подозреваемого. Он находится под стражей в Чехии.

"По сообщению следствия, чешские полицейские арестовали 36-летнего мужчину в пражском ресторане утром 14 июня, около 10:15 утра. Гражданина Молдовы серьезно подозревают в насильственной смерти девятилетней девочки, поиски которой велись с вечера 3 июня 2024 года", – заявили правоохранители.

Полиция добавляет, что вместе с ордером на арест направила властям Чехии запрос на передачу подозреваемого.

Министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер заявил, что надеется: "с арестом подозреваемого это ужасное преступление можно будет быстро раскрыть".

Подозреваемого разыскали благодаря серебристому Peugeot 206 CC (на фото выше). Известно, что именно на этом автомобиле он покинул ФРГ. После того, как машину, которая была в розыске, увидели чешские правоохранители, молдаванин и был арестован.

Как сообщал OBOZ.UA, сначала у немецких полицейских было два подозреваемых по делу об убийстве ребенка. Один из них украинец, второй – молдаванин. Оба в свое время пытались создать отношения с мамой девушки – более подробно об этом читайте здесь. Однако у украинского подозреваемого оказалось стопроцентное алиби, что также уже подтверждено немецкой полицией.

В настоящее время возле домов матери и бабушки Валерии и Германии круглосуточно дежурит полиция. Отец девочки, военный ВСУ, уже выехал в Германию, чтобы забрать тело дочери и похоронить на родине.

Отец Валерии не видел дочь в течение двух лет и надеялся, что бывшая жена привезет ее в Украину на летние каникулы. Он говорит, что удивлен поведением женщины, которая отправляла ребенка ощдного в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их с собой.

Мама погибшего ребенка рассказала, что последний раз видела дочь, когда та вышла из дома, чтобы сесть на автобус и поехать в школу. В учебном заведении того дня Валерию не видели, но не забили тревогу.

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