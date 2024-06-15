Отец убитой в Германии Валерии заявил, что не позволит похоронить девочку не в Украине

В немецком Дебельне состоялось прощание с Валерией – девочкой из Украины, которую на прошлой неделе убили. Отец девочки, украинский защитник, не успел попасть на панихиду по дочери, но заявил, что не разрешит похоронить Валерию не на родине.

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На момент прощания с девочкой ее отец Роман был в 400 километрах от Дебельна, сообщает издание Bild, которое связалось с ним. Пор дороге в город, он передал свое требование не хоронить дочь в Германии.

"Я хочу забрать свою дочь домой и похоронить ее там, в Украине. Я не оставлю ее здесь. Я верю, что Валерия уже в лучшем месте. Я должен в это верить", – сказал он и добавил, что хочет поговорить с полицией на месте, потому что надеется получить ответы на свои вопросы.

А тем временем почти две тысячи человек пришли на панихиду в ратушу Дебельна (на фото выше). В городе проживает 20 тысяч жителей, то есть попрощаться с маленькой украинкой пришел каждый десятый житель Дебельна.

Роман, очень скучающий по погибшей дочери (фото ниже, по его словам – это последний их общий снимок в его телефоне), надеется также забрать в Украину и вторую дочь. По его словам, ей "оставаться с мамой опасно".

"Это большое облегчение, что подозреваемый арестован. Был определенный уровень неопределенности среди населения. Теперь нужно ожидать расследования", – в свою очередь сказал мэр Дебельна Свен Либхаузер во время панихиды.

Как сообщал OBOZ.UA, после развода родителей, Валерия с 2022 года проживала в Германии с мамой и младшей сестрой Викторией. 3 июня девочка бесследно исчезла по дороге в школу.

Мама ребенка рассказала, что последний раз видела дочь, когда та вышла из дома, чтобы сесть на автобус и поехать в школу. В учебном заведении того дня Валерию не видели, но не забили тревогу.

Отец Валерии не видел дочь в течение двух лет и надеялся, что бывшая жена привезет ее в Украину на летние каникулы. Он говорит, что удивлен поведением жены, которая отправляла ребенка самого в школу и при наличии двух телефонов и смарт-часов не позволяла брать их с собой.

Позже тело девочки было найдено – ее убили.

У немецких полицейских было два подозреваемых по делу об убийстве ребенка. Один из них украинец, второй – молдаванин. Оба одно время пытались построить отношения с мамой девочки – более подробно об этом читайте здесь.

Однако у украинского подозреваемого оказалось стопроцентное алиби, что также уже подтверждено немецкой полицией. А молдаванин был арестован в Чехии.

В настоящее время возле домов матери и бабушки Валерии и Германии круглосуточно дежурит полиция.

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