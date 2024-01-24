В Днепропетровской области предприниматель обманул отца погибшего военного на более чем 2,5 млн грн

На Днепропетровщине был разоблачен местный предприниматель, который пытался получить более 2,5 млн гривен, обманув отца погибшего военного. Подозреваемый узнал о получении потерпевшим государственной помощи в связи с гибелью сына на войне и решил воспользоваться этим для личного обогащения.

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Об этом сообщает Днепровская областная прокуратура. Предприниматель убедил мужчину, что его якобы разыскивает полиция за совершение тяжкого преступления, которое он не совершал.

Обвиняемый пообещал, что за вознаграждение в размере 2,5 млн гривен он якобы "решит вопросы" со стражами порядка. В страхе перед угрозами потерпевший передал указанную сумму.

Под процессуальным руководством прокуроров Жовтоводской окружной прокуратуры было обнаружено и сообщено о подозрении жителю Каменского района по факту незаконного завладения чужим имуществом в особо крупных размерах (согласно ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что СБУ совместно с Национальной полицией прекратили деятельность преступной группы в Запорожье, которая похищала людей и выбивала из них вымышленные долги. Злоумышленники создавали конфликтные ситуации и требовали деньги от потерпевших для "мирного" урегулирования спора. К тому же часто такой одноразовый "вклад" превращался в ежемесячную "дань" для рэкетиров.

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