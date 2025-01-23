В Днепропетровской области после аварии из-под земли спасли 135 шахтеров. Фото и видео

Поздно вечером, 22 января, 135 шахтеров оказались заблокированы на глубине более 1300 метров. Это произошло в результате аварии на подстанции шахты в Днепропетровской области.

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Об этом сообщает ГСЧС. Впрочем, благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ведомств аварию удалось оперативно ликвидировать.

В ведомстве отмечают, что спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, позволившей безопасно поднять людей на поверхность.

"Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми", – резюмировали в ГСЧС.

Напомним, что в Киеве в воскресенье, 19 января, в студии радиостанции "Армия FM" в руках у ведущей взорвался боеприпас. Она получила осколочные ранения и была госпитализирована, ее состояние стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве нашли подростков, устроивших взрыв на парковке. Ради развлечения двое 15-летних ребят смешали химические вещества в пластиковой бутылке и вызвали ЧП. На родителей детей составили административные материалы.

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