Устроили взрыв на парковке в Киеве: полицейские нашли несовершеннолетних 'пиротехников'. Подробности и фото

В Киеве правоохранители установили подростков, устроивших взрыв на территории паркинга в Днепровском районе города. Ради развлечения двое несовершеннолетних ребят смешали химические вещества в пластиковой бутылке, что привело к ЧП.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. На родителей детей составили административные материалы.

"На днях в Днепровское управление полиции поступило сообщение о том, что на паркинге был слышен взрыв. В ходе проверки ювенальные полицейские установили, что к совершению правонарушения причастны двое несовершеннолетних жителей столицы", – говорится в сообщении.

Как установили полицейские, 15-летние парни ради развлечения смешали химические вещества в пластиковой бутылке, которая в дальнейшем взорвалась. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители провели профилактическую беседу с несовершеннолетними и составили на их родителей протоколы по статье 184 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 19-летнего юношу, запустившего фейерверк в Деснянском районе города. Свои действия он объяснил желанием поздравить подругу с днем рождения.

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