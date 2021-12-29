В Днепре водитель запустил фейерверк с крыши авто. Видео

В центре Днепра водитель запустил фейерверк прямо с крыши транспортного средства. Примечательно, что делал он это на оживленной проезжей части рядом с проезжающими другими машинами.

Как сообщает издание "Информатор" инцидент произошел на улице Коцюбинского недалеко от торгового центра "Новый центр". Своеобразной "площадкой" для праздничного салюта стала крыша немецкого седана BMW (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Данный момент удалось заснять на видео случайным прохожим. Какими мотивами руководствовался владелец автомобиля не сообщается.

"Вечером, когда транспортный коллапс начал сходить на нет, водитель BMW решил воспользоваться относительно пустой дорогой на Коцюбинского, и подарить всем немного праздника", – пишет с нотой юмора издание.

Видео дня

Напомним, в центре оккупированного Луганска праздничный фейерверк запустили прямо по горожанам. Людям, которые находились возле новогодней елки, пришлось в буквальном смысле спасаться от разрывающихся под ногами пиротехнических снарядов.

Ранее начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС, полковник службы гражданской защиты Светлана Водолага рассказала, что такие новогодние атрибуты, как салюты и петарды, являются огне- и взрывоопасными изделиями, требующими повышенного внимания при обращении с ними.

Водолага дала несколько советов, которые помогут предотвратить беду. По ее словам, при покупке пиротехнической продукции следует соблюдать элементарные правила:

Нельзя покупать петарды и фейерверки в местах стихийных продаж. Это следует делать исключительно в специализированных торговых местах и​​требовать у реализаторов право на соответствие.

Нужно обращать внимание на маркировку, которая должна содержать целый ряд информации, среди которых: наименование и адрес производителя, тип пиротехники, возрастные ограничения, срок хранения пиротехнического изделия, радиус опасной зоны действия и тому подобное.

Кроме того, использовать пиротехнику стоит очень осторожно, соблюдая такие требования:

запрещено запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях;

перед использованием пиротехники нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и строго соблюдать указания;

запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от домов и других объектов;

при использовании петард и фейерверков нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;