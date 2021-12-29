Где нельзя покупать фейерверки и как обезопасить себя при их использовании. Главные правила

Новогодние праздники сложно представить без фейерверков, петард, ракет и других бытовых игрушек. Они всегда привлекали внимание к себе не только детворы, но и взрослых, однако пиротехнические изделия весьма опасны.

Такие новогодние атрибуты являются огне- и взрывоопасными изделиями, требующими повышенного внимания при обращении с ними. Об этом OBOZREVATEL рассказала начальник отдела связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС, полковник службы гражданской защиты Светлана Водолага.

По ее словам, из каждый год увеличивается количество людей, которые получают от таких забав увечья, термические ожоги, травмы и, как результат возникновения пожаров. Зачастую это происходит вследствие неосторожного, неправильного или неумелого пользования пиротехникой. Кроме того, она не всегда бывает качественной и отвечает действующим требованиям.

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Водолага дала несколько советов, которые помогут предотвратить беду. По ее словам, при покупке пиротехнической продукции следует соблюдать элементарные правила:

Нельзя покупать петарды и фейерверки в местах стихийных продаж. Это следует делать исключительно в специализированных торговых местах и​​требовать у реализаторов право на соответствие.

Нужно обращать внимание на маркировку, которая должна содержать целый ряд информации, среди которых: наименование и адрес производителя, тип пиротехники, возрастные ограничения, срок хранения пиротехнического изделия, радиус опасной зоны действия и тому подобное.

запрещено запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях;

перед использованием пиротехники нужно внимательно ознакомиться с инструкцией и строго соблюдать указания;

запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от домов и других объектов;

при использовании петард и фейерверков нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;

запрещено хранить пиротехнику возле обогревателей и отопительных приборов;

запрещено использовать изделие, которое имеет дефекты: испорченное, с трещинами и другими повреждениями корпуса или гнета;

зажигая фейерверк, нельзя наклоняться над ним, а нужно сразу же отойти на безопасное расстояние – примерно на 30-50 метров;

к любому пиротехническому изделию подходить можно минимум через две минуты после окончания его работы, к многозарядным - лучше не приближаться дольше;

если салют не сработал, к нему нельзя приближаться около 10 минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва.

Кроме того, после срабатывания пиротехники ее нужно залить водой на два часа и только после этого можно выбрасывать вместе с обычным мусором.

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