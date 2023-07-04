В Михайловском соборе прощаются с писательницей Викторией Амелиной, погибшей в результате удара РФ по Краматорску

В Киеве в Михайловском соборе прощаются с писательницей Викторией Амелиной. Женщина погибла в результате удара россиян по ресторану в Краматорске.

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Врачи несколько дней боролись за ее жизнь, однако спасти ее не удалось. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Отметим, что Виктория Амелина была в ресторане Ria Lounge, куда попала ракета оккупантов, вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей. Врачи и парамедики в Краматорске и Днепре делали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, ранение было смертельным. В последние дни жизни Виктории рядом с ней были ее родные и друзья.

Виктория Амелина – писательница, член украинского ПЭН и документатор российских военных преступлений в правозащитной организации Truth Hounds. Она документировала преступления России на деоккупированных территориях на востоке, юге и севере Украины, в частности, на Изюмщине, где нашла дневник убитого россиянами писателя Владимира Вакуленко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 июня войска РФ нанесли удар по кафе в центре Краматорска. Число жертв ракетного удара РФ достигло 13 человек. Ранены были более 60 посетителей заведения.

– В России же свое преступление, в результате которого погибли мирные жители и, в частности, дети, а среди раненых оказался 8-месячный младенец, назвали "просто шиком": в эфире пропагандистского шоу так называемые эксперты расхвалили атаку на кафе.

– в Доброполье 30 июня простились с сестрами-близнецами Юлей и Аней Аксенченко. Девочки, которым в сентябре должно было исполниться по 15 лет, погибли в результате удара войск РФ по кафе в центре Краматорска.

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