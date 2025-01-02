В Днепре переселенцы из Волновахского района получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Вынужденные переселенцы, живущие в Днепре и Днепропетровской области, получают продуктовую помощь. Фонд Рината Ахметова передал для них 1,5 тысяч продуктовых наборов. Выдачи осуществляются в хабе Волновахского района "Бок о бок", работающего в городе.

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Помощь предназначена для переселенцев, обслуживаемых в этом хабе и относящихся к незащищенным категориям. Речь о людях с инвалидностью, пенсионерах, старше 60 лет и семьях с детьми.

В состав каждого набора входят макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.