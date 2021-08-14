В Днепре обнаружили рыбу, зараженную огромными паразитами. Фото и видео

В Кременчугском водохранилище на Днепре, в районе центрального пляжа села Благодатное Черкасской области была выявлена рыба, зараженная червями-паразитами. Похожая ситуация наблюдается также в районе села Чеховка.

Об этом сообщает Черкасский рыбоохранный патруль. Как говорится в сообщении ведомства, ихтиологи, в частности, зафиксировали гибель леща, а также нетипичное плавание рыбы "боком и на спине" – признак заражения.

Уточняется, что причина заболевания – червь-ремешок, или солитер. Это длинный белый червь, который обитает в брюшной полости рыбы.

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В процессе роста солитер повреждает плавательный пузырь, вследствие чего рыба плавает у поверхности водоема и не может погрузиться на глубину.

Чаще всего от этого паразита страдают лещ, красноперка, густера, щука, карп, сазан, окунь.

Даже устранив взрослого паразита из рыбы, нельзя избежать риска заразиться солитером, поскольку его личинки довольно устойчивы к внешнему воздействию. Яйца этого червя могут оставаться в рыбе даже после того, как ее выпотрошили.

Чтобы паразит погиб, рыбу следует жарить или варить при температуре 55 градусов. Также можно заморозить ее на десять или более часов.

Вяленая, сухая, копченая и сырая рыба, не прошедшая термическую обработку, может содержать живых паразитов. Такую рыбу употреблять не следует.

Если на поверхности воды вы увидели рыбу, ее нужно поймать и выбросить, чтобы снизить риск заражения других обитателей водоема и птиц, подчеркнули в рыбоохранном патруле.

На данный момент ожидаются результаты лабораторных исследований воды и образцов погибшей рыбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Одессой массово гибнут рыба и креветки, что стало причиной ужасного запаха. Такая ситуация здесь наблюдается не первый год.