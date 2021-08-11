Невыносимый запах: под Одессой массово гибнет рыба и креветки. Видео

В Одесской области на берегу Хаджибейского лимана зафиксировали массовый мор рыбы и креветок. Из-за того, что мертвая живность разлагается на жаре, появился ужасный запах.

Очевидцы опубликовали соответствующий ролик на YouTube-канале. Также известно, что подобная ситуация здесь возникает далеко не первый год (чтобы смотреть фото и видео , проскролльте до конца страницы).

"10 июля в Одесской области на берегу Хаджибейского лимана местные жители обнаружили тысячи мертвых креветок и сотни рыб. Трупы животных быстро разлагаются на солнце и образуется страшная вонь", – написал автор в подписи к видео.

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Местные жители предполагают, что причина массового мора рыбы и креветок кроется в цветении водорослей. Растения являются источником токсичных веществ и выбросов сероводорода, что приводит к недостатку кислорода в водоеме и гибели его обитателей.

Напомним, в Каролино-Бугазе Одесской области туристы пожаловались на грязное море, в котором невозможно купаться из-за большого количества водорослей. По этой же причине вода издает неприятные запахи, которые отдыхающие сравнивают с "запахом протухших креветок".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали ролик, в котором видно, что с пляжей популярной Кирилловки лопатами убирают мертвых медуз. После этого их вывозят за пределы территории. Живность с помощью инструментов кидают в прицеп трактора, а затем избавляются от нее.