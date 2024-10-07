В Днепре фонд Рината Ахметова продолжает выдавать помощь для переселенцев из Краматорской громади

Для людей, выехавших из Краматорской громады Донетчины и теперь живущих в Днепре, Фонд Рината Ахметова передал почти 1,5 тысячи наборов с пищевыми продуктами. Получить помощь можно в местном хабе "Наш Краматорск".

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В составе каждого набора: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.