В "Дії" можно обновить данные по месту жительства: как это сделать
На портале "Дія" запустили новую услугу. Теперь можно актуализировать данные о своем зарегистрированном месте жительства онлайн, всего в несколько кликов.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он добавил, что также можно обновить эти данные о ребенке (его выписка о регистрации нужна, когда ребенок идет в садик или школу).
"Что важно. Это не изменение зарегистрированного места жительства, это обновление данных о нем. На этом этапе услуга доступна по всей стране, кроме некоторых общин на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий, Одессы и Николаева", – подчеркнул Михаил Федоров.
Как понять, что вам нужно обновить данные о регистрации:
- ошибка при заказе выписки о месте жительства в "Дії";
- неактуальные данные в вашей или детской справке;
- нет места жительства в паспорте в "Дії", хотя вы зарегистрированы;
- неверная дата регистрации в цифровом паспорте.
"Позаботьтесь, чтобы в реестре о вас были актуальные данные. С "Діею" это легко сделать", – предложил Федоров.
Как сообщал OBOZ.UA, на портале "Дія" запустили новую услугу "е-Предприниматель", которая позволяет оформить десять различных услуг для бизнеса по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Воспользоваться услугой можно, авторизовавшись на портале, заполнив заявление и подписав его с помощью "Дія.Подпись" или КЭП.
Кстати, в приложении "Дія" также появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени. А еще автоматически будут туда подтягиваться свидетельства о рождении детей.
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