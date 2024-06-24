В Дії будут свидетельства о браке, разводе и смене имени: как это будет работать

В приложении Дія появятся свидетельства о браке, разводе и смене имени. Также теперь будут автоматически туда подтягиваться свидетельства о рождении детей.

Видео дня

Об этом 24 июня сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в официальном Telegram-канале. Он отметил, что скоро украинцам не придется носить с собой бумажные свидетельства – они будут всегда под рукой.

"Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете в жены или мужа посылку на Укрпочте", – рассказал Федоров.

По его словам, также в Дію будет автоматически подтягиваться свидетельство о рождении ребенка – по налоговому номеру.

Вводить вручную серию и номер свидетельства теперь не нужно. Это решит проблему, когда мать меняет фамилию и свидетельство ребенка не подтягивается.

Кроме того, в Дії будут свидетельства о рождении даже уже совершеннолетних детей, сообщил министр.

"Присоединяйтесь к бета-тесту, делитесь фидбеком, пользуйтесь услугой первыми. Документы подтянутся, если они находятся в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходных первые три пары заключили брак по видеосвязи в приложении Дія. Таким образом Украина стала первой страной, которая цифровизировала процесс женитьбы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!